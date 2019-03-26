تصادم سيارة محملة بـ26 طن مواد بترولية بأخرى بزراعى البحيرة

سادت حالة من الذعر والرعب بين المواطنين، بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إثر اصطدام سيارة تنك محملة بـ26 طن مواد بترولية بسيارة "كنتر"، من الخلف أعلى كوبرى كفر الدوار اتجاه الإسكندرية بالكيلو 26 وتم سحب السيارة ووضعها في مكان آمن.



وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث، وتم قطع الطريق ومنع السيارات المتجهة إلى الإسكندرية من المرور، كما تم إطفاء جميع أعمدة الإنارة وفصل الكهرباء عن المنطقة بأكملها، خوفا من انفجار السيارة.



وتلقى مدير أمن البحيرة إخطارا بتصادم سيارتين على الطريق المشار إليه، وانتقل على الفور العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، والرائد بهاء الكردي رئيس قطاع كفر الدوار للحماية المدنية لمكان الحادث بالطريق المشار إليه.



وبالفحص تبين اصطدام السيارة رقم "2635" ب. ه. ر قيادة محمد. م، محملة بـ26 طن مواد بترولية قادمة من المكس إلى زاوية غزال من الخلف بسيارة رقم "2958. ب. د. ر، قيادة محمد إبراهيم أمام، ثلاجة كنتر حمولة 50 طنا، فارغة، في نزلة كوبري كفر الدوار اتجاه الإسكندرية بالكيلو 26.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من سحب السيارة السولار ووضعها في مكان آمن بمحطة تموين سيارات بكفر الدوار وتسيير حركة المرور على طريق مصر إسكندرية الزراعي، ولا توجد إصابات أو خسائر بالأرواح اوخسائر مادية سوى واجهة السيارة السولار، نتيجة الاصطدام من الخلف بالسيارة الاخرى الأمامية الثلاجة وتم مسح الطريق من آثار الحادث.

