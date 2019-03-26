التعاون السعودي: هدفنا العودة لدوري أبطال آسيا

قال علي الشايعي نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، إن فريقه يتطلع للمشاركة مجددا في منافسات دوري أبطال آسيا خلال النسخة المقبلة.



ويحتل التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، قبل 6 جولات من النهاية، بفارق نقطة عن الشباب صاحب المركز الثالث المؤهل إلى البطولة الآسيوية.



وناشد الشايعي جماهير ناديه حضور المباريات المقبلة من أجل دعم ومساندة اللاعبين، مضيفا "هدفنا أن يعود التعاون كما كان، عندما شارك في دوري الأبطال".



وأضاف نائب رئيس التعاون أن الغرض من الحضور الجماهيري ليس استثماريا، مشيرا إلى ضرورة دعم الفريق واصفا أنصار ناديه بـ "السند الأول للاعبين".



وأشار الشايعي إلى أن أمر مشاركة اللاعب السوري جهاد الحسين من عدمه يعود إلى الجهاز الفني، لافتا إلى أن "المدرب ربما يستبعد اللاعب تجنبا للإرهاق خاصة وأن بديله عبدالفتاح آدم بأتم الجاهزية".