وزير الخارجية السوداني يتسلم رسالتين خطيتين من نظيره الكويتي

تسلم وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد، اليوم الثلاثاء، رسالتين خطيتين من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، سلمهما له سفير دولة الكويت لدى الخرطوم الدكتور بسام محمد القنبدي.



وتضمنت الرسالة الأولى دعوة من وزير الخارجية الكويتي لنظيره السوداني، لزيارة الكويت؛ لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بينما تناولت الرسالة الثانية التنسيق والدعم المتبادل بين البلدين في المنابر الدولية والإقليمية.



وبحث وزير الخارجية السوداني، مع السفير الكويتي، خلال اللقاء، أوجه التعاون بين البلدين وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة.



وأشاد الوزير بالدعم الكويتي المتواصل للسودان في كل المجالات، خاصة دور صندوق التنمية الكويتي ومن خلال عضوية الكويت في مجلس الأمن الدولي، مثمنا جهود الكويت لتنقية الأجواء الخليجية والعربية، معربا عن شكره على الدعوة الكريمة، ووعد بتلبيتها.



من جهته، أعرب السفير الكويتي عن سعادته بالتنسيق الكامل بين البلدين في المنابر الإقليمية والدولية، مشيدا بدور السودان في تحقيق السلام في جنوب السودان وإفريقيا الوسطى.