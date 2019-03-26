هدم 30 وحدة سكنية وتضرر 500 جزئيًا في العدوان الأخير على غزة

قال وزير الأشغال الفلسطيني مفيد الحساينة، إن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، أسفر عن هدم 30 وحدة سكنية كليًا، وتعرض 500 أخرى لأضرار جزئية.



وأوضح الحساينة - في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء - أن طواقم الوزارة الهندسية والفنية شرعت منذ ساعات الصباح بحصر أضرار العدوان وقامت آليات ومعدات الوزارة بفتح الطرقات المغلقة بفعل الركام.



وشدد على أن الوزارة تبذل كل الجهود الممكنة وبالتواصل والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الدولية بهدف إزالة آثار العدوان والتخفيف من معاناة المواطنين واستكمال مشاريع إعادة الإعمار.



وحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن عشرات المواطنين اضطروا لإخلاء منازلهم وسط أجواء البرد والليل والخوف، وفعليًا باتت 13 عائلة قوامها 70 فردًا، منهم 44 طفلًا و14 امرأة، بلا مأوى.



وحسب المركز فإن أربع عائلات قوامها 29 مواطنًا تشردوا إثر قصف مقر شركة الملتزم للتأمين الواقع في الطابق الأرضي من بناية الغزالي، وهي عبارة عن بنايتين على مساحة 662 م2، مكونة من 3 طبقات تضم 10 شقق سكنية وتقع مقابل منتزه البلدية في مدينة غزة.



كما قصف قوات الاحتلال بناية حسونة المكونة من 4 طبقات تضم 8 شقق سكنية وأسفلها مخازن مستأجرة من الأمن الداخلي، وتقع غرب مدينة غزة، وقصف الاحتلال البناية بـ 8 صواريخ متتالية بعد الاتصال بأحد السكان وإبلاغه بإخلائها، ودمرت بالكامل ولحقت أضرار واسعة بالمباني المجاورة، ونتيجة القصف تشردت 9 عائلات قوامها 41 فردا منهم 25 طفلا 9 نساء.