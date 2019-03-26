إصابة فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى شمال رام الله

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، على مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية ‘ن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عدي مصطفى نخلة ظهر اليوم خلال مروره من باب المخيم.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت نحو الشبان والفتية الذين ردوا بإلقاء الحجارة على الجنود.

واعتلى الجنود أسطح عدة منازل في المنطقة المحاذية لمستوطنة "بيت آيل" وعرف منها منزل أبو طارق الطريفي.

وتتواجد قوات الاحتلال منذ الليلة الماضية في المنطقة القريبة من مدخل المخيم وتقوم بأعمال تفتيش بعد أن أغلقت الطريق الرئيسية الرابط بين الجلزون ورام الله.