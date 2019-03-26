"أخرة خدمة الخونة جُرسة".. الإخوان يفضحون خالد أبوالنجا على السوشيال ميديا

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن جماعة الإخوان ليست جماعة إرهابية فقط، ولكنها جماعة ندلة في نفسها.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه على الرغم من أن الممثل خالد أبو النجا يتحرك حاليا في صف الإخوان، وذهب للكونجرس للاعتراض على التعديلات الدستورية، إلا أن جماعة الإخوان لم ترحمه على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشروا له بعض المشاهد الخارجة من أفلامه ليعايروه بها، فهم جماعة متخلفة يعايرون فنان بمشاهد من أفلامه.

واستكمل الباز، أن ما حدث مع خالد أبو النجا، يؤكد لك أن آخر خدمة الجماعة الإرهابية جرسة كبيرة لهم.