نائب رئيس "العربية للتصنيع": نفذنا 100 محطة طاقة شمسية بالمحافظات

أكد اللواء توحيد توفيق نائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة نفذت خلال ست سنوات أكثر من 100 محطة طاقة شمسية بقدرات مختلفة بكافة أنحاء الجمهورية، والمساهمة بالمشروعات القومية للدولة لإنارة الطرق والمنشآت بالمحافظات والمدن الجديدة، وكذلك التعاون مع وزارة الخارجية في إقامة محطات شمسية بالخارج لدعم دول حوض النيل.

وأوضح توفيق - في كلمته اليوم الثلاثاء خلال فعاليات المؤتمر الدولي لجامعة طنطا للطاقة المتجددة بشرم الشيخ - أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات البنية التحتية التي تتضمن إنشاء محطات تنقية مياه الشرب وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف وإنتاج موفرات المياه الحديثة للمنازل والوحدات السكنية بأحدث التكنولوجيا المتاحة، لافتًا إلى امتلاك الهيئة للمصنع الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقوم بتصنيع عربات ومهمات السكك الحديدية إلى جانب إنتاج سيارات الدفع الرباعي وتجهيزات السيارات المختلفة كسيارات الإطفاء والإنقاذ، بالإضافة إلى إنتاج الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

وأشار اللواء توحيد توفيق إلى أن الهيئة العربية للتصنيع أخذت على عاتقها الاستمرار بمد أواصر التعاون مع مختلف قطاعات البحث العلمي بالجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية نحو تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تهدف إلى ربط البحث العلمي باحتياجات الدولة والمجتمع ومن بينها مشروعات الطاقة المتجددة واستدامة المياه.