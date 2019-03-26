ضبط 1760 قطعة حلوى منتهية الصلاحية بالبحيرة

تمكنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالبحيرة، برئاسة المهندس كمال راشد وكيل الوزارة، من ضبط 1760 قطعة حلويات وسلع أخرى منتهية الصلاحية بمحل بقالة بقرية بيبان التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة.



تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، اخطارا من العقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين يفيد بضبط 1760 قطعة حلوى، 20 كيلو طوفى،80 كيس مسليات، 50 قطعة حلوى أطفال منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل محل بقالة بقرية بيبان التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة.



تم التحفظ على الكميات المضبوطة وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.