"كير" الدولية تمنح مشروعات صغيرة لسيدات "ببا" ببنى سويف

قدمت هيئة كير الدولية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وجمعية تنمية المجتمع المحلى بجزيرة "ببا " ببنى سويف، منح مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات بهدف رفع المستوى الاقتصادي للنساء الفقيرات والمعيلات في قري (جزيرة ببا –البرانقه – عزبة باغوص)، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالله علي مبروك عضو مجلس النواب.



وقالت زينب نبيل فهيم المنسقة بالمشروع، إن الفئة المستهدفة من هذا المشروع هي 250 سيدة من سن 21 إلى 45 عاما بجميع سماتهم الاجتماعية والثقافية والتعليمية وخاصة الغير قادرين على التواصل مع سوق العمل من قري ( جزيرة ببا – البرانقه – عزبة باغوص )، مشيرة إلى أنه يتم عمل دراسة حالة لهم عن طريق منسقات المشروع قبل توقيع عقد منحة مشروع لهن.



وأوضحت أن هذه هي الدفعة الثالثة من المنح العينية التي يقوم بتوزيعها المشروع على السيدات الفقراء حيث يستهدف المشروع منح عدد 200 سيدة فقيرة مشروع اقتصادي لتحسين دخلهم.