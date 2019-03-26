تونس وبريطانيا تبحثان التعاون المشترك بين البلدين

بحث وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة بريطانيا بتونس لويز دي سوزا، مشروعات التعاون المشتركة بين البلدين.



وذكرت وزارة الشئون الاجتماعية التونسية في بيان اليوم، أن الطرابلسي أبدى استعداده خلال اللقاء لبدء التشاور حول إبرام اتفاقية ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي بين البلدين والتي تتعلق بـ 12 ألف تونسي يعيشون في بريطانيا.



واستعرض الوزير التونسي مشروعات الإصلاحات الكبرى التي تخص برنامج "الأمان الاجتماعي" والنهوض بالعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والاهتمام بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة وتأسيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.



من جانبها، أكدت سفيرة بريطانيا في تونس استمرار دعم بلادها لتونس في مسار الانتقال الديمقراطي.