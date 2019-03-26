ضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق ومصانع الرنجة ومحلات بيع اللحوم لضبط السلع المنتهية الصلاحية والمصانع غير المرخصة بالتزامن مع قرب عيد شم النسيم، وذلك بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل الوزارة وبمشاركة إدارة شرطة مباحث التموين باشراف العقيد وجدى الصيرفى مدير الإدارة.



أسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد ضياء فهمى وكيل مباحث التموين، وأحمد هنيدى مدير إدارة التموين بكوم حمادة، عن ضبط مصنع رنجة دون ترخيص ببندر كوم حمادة وتم ضبط بداخله 210 صندوق رنجة بإجمالى 1050 كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط 25 شيكارة ملح طعام دون بيانات.



تم التحفظ على المضبوطات وجارى تحريرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.