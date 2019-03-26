"الحشاش" يتفقد ميدانى "الهوارية" و"الناصرية" فى اﻹسكندرية

تفقد حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد محافظة اﻹسكندرية، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية بميدان الناصرية وميدان الهوارية والطريق المؤدي لمطار برج العرب الجديد.

وخلال الجولة، قام السكرتير المساعد بالمرور على مبنى ديوان حي العامرية ثان والذي يقام على مساحة 300 متر، موجهًا بضرورة الإسراع في الانتهاء من مبنى الحي ليضم كافة إدارات الحي والمركز النموذجي.

رافق السكرتير المساعد خلال الجولة المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حي العامرية ثان والمهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب والعميد محمد عابدين مدير الحدائق المركزية بالمحافظة.

