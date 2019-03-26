جامعة حلوان تنظم ملتقى التوظيف الـ17 للخريجين

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة "ملتقي التوظيف السابع عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان"، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالطلاب والخريجين ومساعدتهم في الحصول علي فرص عمل تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، وتعقد فعاليات الملتقي يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3 أبريل 2019 بقاعة الدكتور حسن حسني بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان.



وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن الملتقي السابع عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان تشارك فيه أكثر من مائه مؤسسة من مختلف القطاعات وقد اهتمت الجامعة هذا العام بدعوة المؤسسات المانحة لتدريب الطلاب والهيئة المعاونة برعاية اتحاد الصناعات المصرية.



وأكد نجم، على حرص الجامعة على بناء شراكات متعددة مع الكيانات الصناعية الكبرى كاتحاد الصناعات والمؤسسات المختلفة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديده لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، فالجامعة تضم أعرق الكليات وأقدمها في مصر والشرق الأوسط بالرغم من أنها الأحدث إنشاء في محافظة القاهرة الكبرى فهي تجمع بين العديد من التخصصات الفريدة والمتميزة في المجالات التقنية التطبيقية والفنون والسياحة وإدارة الأعمال وغيرها.



وأشار إلى أنه سيتم تنظيم ندوات على هامش الملتقى لتبادل الخبرات بين الأطراف المشاركة والأساتذة والحديث عن الإرشاد الوظيفي ووظائف المستقبل والتنوع في سوق العمل.