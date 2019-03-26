مزايدة علنية لإنشاء حمام سباحة تدريبي بمركز شباب أبيس بالإسكندرية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، عن مزايدة علنية لإنشاء حمام سباحة تدريبي بنظام حق الانتفاع لمدة 9 سنوات بمركز شباب أبيس العاشرة شرقي المحافظة.



وذكرت محافظة اﻹسكندرية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن كراسة الشروط ستسحب من مقر المركز بمبلغ 3420 جنيها، والتأمين الابتدائي 20000 جنيه، على أن يتم استكمال التأمين النهائي إلى 10% فور رسو المزايدة.



وأوضحت بأن جلسة الاستفسارات ستعقد بمقر المركز في اﻷول من أبريل القادم؛ وتاريخ فتح المظاريف الفنية يوم 8 أبريل في تمام الساعة 12 ظهرا وتقدم الطلبات باسم المدير التنفيذي للمركز.