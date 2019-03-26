الباز: ملايين المصريين يوافقون على التعديلات الدستورية حتى لو كانت من أجل السيسي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن بعض الآراء الرافضة للتعديلات الدستورية، تزعم أن هذه التعديلات جرى وضعها من أجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس من أجل الصالح العام للدولة.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، "إنه حتى لو كانت هذه التعديلات قد وضعت من أجل السيسي، فإن الكثير من المصريين يرضون بذلك، وكثيرون يرون أن وجوده ضروري، وإكماله لمشروعاته ضروري، وأقول ذلك وأنا مسؤول عما أقوله بمفردي".

وتابع هذا الوطن ليس على رأسه بطحة، ولا يوجد أحد كاسر لعين الوطن، متابعًا: "لو أن من وضعوا هذه التعديلات كان في أذهانهم، أنهم يريدون بقاء الرئيس السيسي لفترات أطول، فملايين المصريين يرضون بذلك".