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الثقافة
الثلاثاء 26/مارس/2019 - 09:56 م

أدونيس ضيفا على مؤسسة "بيت الزبير" بمسقط..غدا

أدونيس ضيفا على مؤسسة
حسام الضمراني
dostor.org/2567837

يحل مساء الأربعاء، الشاعر والمفكر الكبير أدونيس ضيفًا على مؤسسة "بيت الزبير" بمسقط، في أمسية حوارية يُديرها الكاتب سليمان المعمري؛ حيث من المتوقع أن تشهد الجلسة حضورا من المهتمين بنتاج أدونيس الشعري والنقدي والفكري.

وستتعدد محاور الجلسة لتشمل مختلف شؤون الإبداع والقضايا النقدية والمعرفية التي دأب أدونيس على الاشتغال عليها، وشكلت المحتوى التصميمي لمسيرته المعرفية.

الجدير بالذكر أن أدونيس شاعر سوري ولد في عام 1930م، وانتقل إلى لبنان في عام 1956، وبعد الحرب الأهلية في لبنان انتقل إلى منفاه الاختياري في باريس.

أصدر مجلة شعر في مطلع عام 1957، ثم أصدر مجلة مواقف بين عامي 1968 و1993.

درس في الجامعة اللبنانية، وحصل على درجة الدكتوراه في الأدب عام 1973 من جامعة القديس يوسف.

وشكلت أطروحته الثابت والمتحول نقطة سجال وجدل ثقافي ومعرفي على امتداد عقود حصل أدونيس على عدد من الجوائز العالمية وتُرجمت أعماله إلى لغات عدة، وتأتي استضافة أدونيس في سياق سعي مُؤسسة بيت الزبير لإيجاد مناخ حواري فكري يجمع المُثقفين والمُهتمين في السلطنة بنماذج عربية وعالمية تخلقت تجاربها المعرفية في سياقات متنوعة تكوينيًا وتأسيسيًا وحضاريًا.

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