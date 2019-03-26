ارتفاع سعر الفائدة في المجر

اتخذ البنك المركزي المجري، أول خطوة نحوإنهاء سياسة التحفيز النقدي التي أطلقها عام 2011، حيث قرر اليوم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة.



وأعلن البنك اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من سالب 0.15% إلى سالب 0.05% وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.



وجاء قرار رفع الفائدة الرئيسية في اعقاب تسارع معدل التضخم ووصوله إلى أكثر من المستوى المستهدف وهو 3%، على خلفية نقص العمالة وبالتالي ارتفاع الأجور ونمو الاستهلاك.



وأشارت بلومبرج إلى أن ارتفاع الأجور في المجر بأكثر من 10% دفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يستخدمه البنك المركزي المجري إلى الارتفاع بنسبة 3.2% خلال فبراير الماضي، وهو ما اعتبره بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي "إشارة قوية للغاية" إلى إمكانية بدء تشديد السياسة النقدية.



ونقلت بلومبرج عن "مارسين كويافسكي" المحلل الاقتصادي في مؤسسة "نومورا إنترناشيونال" للوساطة المالية القول إن "الضغوط التضخمية ستؤدي إلى استمرار عملية تطبيق السياسة النقدية (في المجر) خلال الشهور المقبلة.. في ضوء اللهجة المعتدلة من جانب البنك المركزي الأوروبي والبيانات الاقتصادية غير المشجعة في منطقة اليورو لا نبحث عن التزام مؤجل كثيرا من جانب مجلس السياسة النقدية" في البنك المركزي المجري لتطبيق السياسة النقدية.



في الوقت نفسه فإن الغموض الذي يحيط بالسياسة النقدية للمجر أدى إلى تقلبات في سعر الفورنيت المجري الذي ارتفع في الأسبوع الماضي أمام اليورو إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 11 شهرا، قبل أن يتراجع بأكثر من 1% بعد ذلك بسبب تكهنات المستثمرين بشأن قرارات البنك المركزي المجري.