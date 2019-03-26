مدرب حراس الأهلي: الشناوي ولطفي جاهزان للقمة

أكد طارق سليمان مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد الشناوي وعلي لطفي حارسي الفريق، جاهزان لمباراة قمة الدوري المصري المقرر لها السبت المقبل، مضيفًا أن الشناوي يشارك في المران الجماعي بصورة طبيعية، بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي.



وقال سليمان - في تصريح اليوم الثلاثاء: إن الفريق يستعد بقوة لمباراة الزمالك التي تقام يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ17 في بطولة الدوري، موضحا أن الجميع يأمل خروج الأهلي بالنتيجة التي يتطلع إليها، وأن يكون التوفيق حليف الفريق من أجل تحقيق الفوز، وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده.



وأضاف: أن الزمالك يسير بشكل جيد، ويمتلك عناصر مميزة، وأن الأهلي لديه أهداف يتطلع إليها، ويرغب في تحقيقها، وأن القمة دائمًا ما تكون صعبة علي الفريقين، مشددًا على أن تركيز الأهلي منصب حاليا علي مباراة الزمالك في الدوري، وأن الجهاز اعتاد أن يسير خطوة بخطوة، خاصة أن كل مباراة يكون لها حساباتها الخاصة.