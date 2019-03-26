الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع الطبيب رامي إسماعيل بتهمة "النصب".. فيديو

سخر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، من الفيديوهات التي عرضها رامي إسماعيل، طبيب القلب المزيف، للدفاع عن نفسه، والاستغاثة بالرئيس.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن "رامي" خرج للدفاع عن نفسه، فأكد للجميع أنه شخص "نصاب" وبالأدلة، مشيرا إلى أن "رامي" أظهر كارنيهات وادعى أنها كارنيهات "زمالة" لأكبر الجامعات في العالم، موضحًا أن أي جامعة يذهب إليها أي طبيب للتدرب فيها، تعطيه "كارنيه" لكي يستطيع التجول بداخلها، ويظهره لو طلبه منه أحد، وهذا لا يعني أنه حصل على "زمالة" من الكلية بموجب هذا الكارنيه.

وعلق قائلا: "الفساد في مصر بجح، يعني شخص يبقى نصاب، وكل الأدلة ضده، ويخرج علينا ببجاحة ويقول أنا بريء.. محدش افترا على رامي ولا وصفه بصفة مش فيه".

وتابع: "رامي إسماعيل كمان تاجر بصورته مع مجدي يعقوب، وادعى أنه مساعد مجدي يعقوب"، مطالبا النائب العام بالحقيق مع رامي واتهامه بالنصب.