نيابة كفر الشيخ تأمر بتشريح جثة طالب ثانوي يشتبه في انتحاره

أمرت نيابة سيدي سالم تحت إشراف المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، بتشريح جثة طالب ثانوي بمدينة سيدى سالم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، بعد أن أقدم على الانتحار شنقا بجنزير حديدي داخل منزل الأسرة بسبب مروره بأزمة نفسية، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى سيدى سالم المركزي.



وكان اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عمار رئيس إدارة المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة سيدى سالم بوصول "محمد. أ. ف" مقيم بمدينة سيدى سالم، جثة هامدة لمشرحة مستشفى سيدي سالم بعد أن أقدم على الانتحار، على الفور انتقل رئيس مباحث مركز سيدى سالم إلى مكان البلاغ، حيث يقع منزل والد الشاب المنتحر وبسؤال أهليته عللوا، قيامه بالانتحار نتيجة مروره بأزمة نفسية.



وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وعمل تحريات المباحث، وتحرر محضر بالواقعة.