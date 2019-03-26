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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 09:36 م

فنلندا تهزم أرمينيا في عقر دارها بتصفيات يورو 2020

فنلندا تهزم أرمينيا
dostor.org/2567825

تغلب المنتخب الفنلندي على مضيفه الأرميني 2 صفر اليوم الثلاثاء على استاد فازجين سارجسيان روبيبليكان في يريفان في الجولة الثانية من مباريات المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وتقدم فريدريك يانسن بهدف لفنلندا في الدقيقة 14 ثم أضاف بيري سويري الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وتعرض المنتخب الارميني للهزيمة الثانية على التوالي بعد خسارته أمام البوسنة والهرسك بهدفين مقابل هدف يوم السبت الماضي.

وتعرض منتخب فنلندا أيضا للخسارة في الجولة الأولى وسقط أمام مضيفه الإيطالي بهدفين دون رد.

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