"ليوناردو" الإيطالية تفوز بعقدين لتطوير أنظمة الشحن بمطاري جنيف وأثينا

أعلنت شركة "ليوناردو" الإيطالية، للصناعات الهندسية والجوية فوزها بعقدين لإعادة هيكلة أنظمة تداول الحقائب في مطاري جنيف بسويسرا وأثينا في اليونان.



وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن قيمة العقدين تبلغ 100 مليون يورو، ويتضمن عقد مطار أثيناء إنشاء نظام جديد لتصنيف الحقائب وتجديد أنظمة العمل في المناطق الأخرى من المطار، وينتهي العمل في المشروع عام 2020.



ووفقا لعقد مطار جنيف، فإن الشركة الإيطالية ستنتهي من إقامة نظام جديد لتصنيف وتداول الحقائب بنهاية 2023 ليحل محل النظام الحالي.



يذكر أن شركة "ليوناردو" تعمل بشكل أساسي في مجال الفضاء والدفاع والأمن، وتقوم الشركة بتصميم وتطوير المنتجات والخدمات والحلول المتكاملة ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني.