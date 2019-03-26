الزمالك يصرف مكافآت التأهل.. وجروس يطلب تقريرًا عن "برج العرب"

طلب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الكرة بالزمالك، تقريرًا عن استاد برج العرب، قبل مباراة الأهلى المصيرية يوم السبت المقبل، للاطمئنان على أرضية الملعب، ومعرفة مصير شكواه منها خلال المباريات الماضية.

وطالب «جروس» الجهاز الإدارى للفريق، بإعداد تقرير عن الأرضية، رغم حصوله على تأكيدات بإجراء تطويرات للوصول بها إلى الشكل الأفضل، خاصة أنه يخشى تعرض اللاعبين للإصابات، فضلًا عن إمكانية تغيير طريقة اللعب بالاعتماد على الكرات الطويلة بشكل أكبر من اللعب على الأرض، حال سوء أرضية الملعب.

وتحدث حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، مع زملائه باعتباره «الكابتن»، وحذرهم من الوقوف على الكرة، كما حدث من المغربى حميد أحداد فى مباراة جورماهيا الكينى بالكونفيدرالية الإفريقية، مشددًا على ضرورة التركيز فى الملعب فقط، وتجنب توقيع عقوبات عليهم من جانب الإدارة، وذلك بعد توقيع غرامة على «أحداد» وصلت إلى ٣٠٠ ألف جنيه.

وصرف مسئولو الزمالك مكافآت التأهل للدور ربع النهائى ببطولة الكونفيدرالية قبل لقاء القمة، لتحفيز اللاعبين والوصول بهم إلى أعلى مستوى من التركيز، وتأكيد دعمهم وعدم التأخر فى تلبية أى مطالب لهم، بعدما وعدت الإدارة اللاعبين فى وقت سابق بمنحهم مكافآت خاصة حال التأهل الإفريقى، وهو ما تحقق فى النهاية بعد التعادل مع نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

من جهته، يرتب وكيل المغربى حميد أحداد، مهاجم الزمالك، لرحلة «الأبيض» إلى المغرب، لمواجهة حسنية أغادير فى ذهاب الدور ربع النهائى بالكونفيدرالية، ويجهز كل ما يتعلق بالرحلة، وفى مقدمته الاتفاق مع نادى الرجاء على استضافة مران الفريق هناك قبل اللقاء بأيام، كما حدث فى مواجهة اتحاد طنجة بالدور التمهيدى من البطولة، بالإضافة إلى إرسال أكبر عدد من التسجيلات عن الفريق المغربى، وتقديم تقرير كامل عنه للجهاز الفنى للفريق بحكم وجوده فى المغرب ودرايته بكل الأمور هناك.