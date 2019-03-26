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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 09:30 م

تشكيل الأهلى فى القمة: سعد وأيمن دفاع.. وهجوم بـ"الشحات وأجاى وأزارو"

الأوروجوايانى مارتن
الأوروجوايانى مارتن لاسارتى
محمد الدكر
dostor.org/2567818

استقر الأوروجوايانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الأهلى، على التشكيل الذى سيبدأ به مباراة القمة أمام الغريم التقليدى، الزمالك، المؤجلة من الجولة ١٧ بالدورى، ومقررة السبت المقبل، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكشفت الجلسات التى عقدها «لاسارتى» مع اللاعبين الأساسيين عن ملامح تشكيل فريقه، قبل الدخول فى معسكر مغلق، غدًا الخميس، فى برج العرب، خاصة بعدما تعرف على الحالة الفنية والبدنية لكل من وليد أزارو، وحسين الشحات، وجونيور أجاى، ومروان محسن، وسعد سمير، وأيمن أشرف، الذين سيبدأون اللقاء باستثناء «محسن» لحساب «أزارو».

وشهدت تدريبات الفريق تركيز الخواجة على فتح اللعب من الجانبين، لاستغلال المهارات العالية التى يتمتع بها الثنائى، جونيور أجاى وحسين الشحات، مع وجود رمضان صبحى وجيرالدو ضمن الحلول خلال اللقاء، بجانب اعتماده على ناصر ماهر فى عمق الملعب، والرهان على صالح جمعة كأحد الحلول البديلة، بعد المستوى الجيد الذى ظهر به فى ودية جمهورية شبين.

ورغم حيرته فى اختيار المهاجم الذى سيبدأ المباراة، فى ظل حالة المنافسة والحماس بين أزارو ومروان محسن، يرغب «لاسارتى» فى الدفع باللاعب المغربى، لاستغلال سرعاته فى ضرب تكتلات دفاع الأبيض، مع وضع «مروان» كإحدى الأوراق الرابحة على دكة البدلاء.

وعقد المدير الفنى جلسة مع اللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز فقط على مواجهة الزمالك، وعدم الانشغال بأى أمور أخرى، وقال إن المنافس لديه قدرات ولاعبون أصحاب خبرات كبيرة، وما زال يتصدر الدورى، لذا فإن الفوز بالمباراة سيكون بـ٦ نقاط، إذ يخطف الصدارة للفريق، ويحقق انتصارًا معنويًا على الغريم التقليدى، ويصدر الضغوط إلى الآخرين، محذرًا فى الوقت ذاته من أن «الفوز على الزمالك سيمنح الأهلى الصدارة فقط، لكنه لن يحسم الدورى لأنه سيتبقى لكل فريق ١١ مباراة أخرى».

وينتظم لاعبو الفريق الدوليين فى المران، غدا الأربعاء، ويعقد المدير الفنى للفريق جلسة خاصة معهم للاطمئنان على حالة كل لاعب مع منتخب بلاده، والوقوف على الحالة النفسية والمعنوية والذهنية، والخضوع لبرنامج استشفائى حتى دخول المعسكر المغلق، غدًا، وعلى رأسهم على معلول مع منتخب تونس، وجيرالدو مع أنجولا، والثلاثى عمرو السولية، ومحمد هانى، وصلاح محسن، مع المنتخب الوطنى، بجانب رمضان صبحى، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، مع المنتخب الأوليمبى.

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