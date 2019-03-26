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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 09:29 م

صوفية الصعيد يحبطون محاولة إخوانية للتسلل إلى ملتقى دينى بسوهاج

صوفية الصعيد يحبطون
عمرو رشدى
dostor.org/2567815

منع عدد من المنتمين للطرق الصوفية، بمحافظة سوهاج، عناصر من تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية من المشاركة فى أحد الملتقيات الدينية التى نُظمت، أمس الأول، تحت عنوان «الإسلام والحفاظ على الأوطان».

وفوجئ الصوفيون المحتشدون فى الساحة الشاذلية بمنطقة الجواهين، بسوهاج، بمحاولة وفد إخوانى، يضم ٢٠ شخصًا، الانضمام لفعاليات الملتقى، ما دفع شيخ الساحة لطردهم ومطالبتهم بمغادرة الملتقى الدينى فورًا، خاصة أنه لم يتم توجيه أى دعوة إليهم لحضوره.

وأثارت المحاولة الإخوانية حالة من الغضب فى صفوف المريدين المشاركين فى الملتقى الدينى الحاشد، الذين أعلنوا رفضهم القاطع تواجد أى عنصر إخوانى بينهم.
وعن الواقعة، قال أحمد حسن، مقدم الساحة الشاذلية بمحافظة سوهاج، إن الطرق الصوفية ترفض دائمًا وجود عناصر الإخوان فى فعالياتها، رغم تكرار محاولاتهم التخفى بين المريدين، وهو الأمر الذى ترفضه قيادات الطرق الصوفية.

وأفاد بأن قيادات الطرق الصوفية وجهوا بعدم السماح لأى عنصر إخوانى بالمشاركة أو الانضمام للفعاليات التى يرعاها الصوفيون، وأضاف: «أهل التصوف فى صعيد مصر أهل ذكر وعبادة، وليس لهم علاقة بالأمور السياسية، لكن للأسف تحاول التنظيمات الإرهابية جرّ أقدام الصوفيين لهذا المعترك، لكن دون جدوى».

وتابع: «مريدو الزوايا لهم شيوخ وخلفاء ومقدمون، ولا يستطيعون التحرك فى هذا الاتجاه إلا بإذن منهم، لذا لن ينجح الإخوان فى التخفى داخل الطرق الصوفية، خاصة أن محاولاتهم ووجوههم معروفة للجميع».

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