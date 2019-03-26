مجلس إدارة وحدة الجودة بطب أسوان يناقش خطة الأشهر الستة المقبلة

عقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لوحدة الجودة والاعتماد والمتابعة بكلية الطب بجامعة أسوان، وذلك بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة الوحدة الجديد، تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة الوحدة، والدكتور مصطفي الطيري وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سها عبد الرازق أحمد مدير الوحدة، والدكتور لؤي عجلان نائب مدير الوحدة، فضلًا عن أعضاء مجلس إدارة الوحدة.



ومن جانبه أكد عميد كلية الطب بجامعة أسوان، على تطوير الكلية تطبيقا للمعايير الجودة والاعتماد لتحسين العملية التعليمية بالكلية والعمل على تصنيفها ضمن أوائل كليات الطب على مستوى الجامعات، موضحا أن مجلس الوحدة ناقش فى اجتماعه الأول آليات العمل والخطوط العريضة والدور الأساسي والفعال للوحدة الجوده والعمل على تفعيل أعمال الوحدة.



وأضاف "الدهشورى"، أن مديرة الوحدة وزعت دليل اعتماد الكليات الإصدار الثالث ٢٠١٥، على جميع الأعضاء، وتم عرض ومناقشه خطة العمل على مدى الـ6 أشهر القادمة على أن تكون على النحو التالى: البدء فى عمل الدراسة الذاتية بكليه طب أسوان على أن تنتهى فى موعد أقصاه بداية شهر نوفمبر ٢٠١٩، ثم يبدأ بعدها في وضع الخطة الاستراتيجية لتطوير جوده التعليم على مدار الخمس سنوات القادمة تمهيدا لاعتماد الكلية.



واتخذ المجلس بعض القرارات الهامه،والتى من أبرزها البدء فى المشاركة الفعالة، بحضور دورات الجودة المعتمدة لأعضاء الوحدة المنوط لهم التوصيات الفنية والتى من شأنها رفع كفاءه الأداء والتخطيط علي أسس علميه خلال المرحله القادمة، والتى تشتمل على ٤ دورات أساسية معتمدة من مركز الجودة والاعتماد الرئيسي بالجامعة، والذى يتضمن عدة محاور أهمها التقويم الذاتي، والتخطيط الاستراتيجي، وتوصيف المقررات والمراجع الخارجي، لتحقيق أهداف الوحدة للارتقاء بالعملية التعليمية طبقا لمعايير الجودة والضمان.