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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 09:27 م

"متحف النيل وحفل فنى".. أولى فعاليات برلمان طلائع مصر بأسوان

متحف النيل وحفل فنى..
عائشة حسن
dostor.org/2567811

انطلقت أولى فعاليات زيارات فوج برلمان طلائع مصر، اليوم الثلاثاء، والذي تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة إلى متحف النيل، كما يقام حفل فني من التراث النوبي بمحافظة أسوان بمشاركة أعضاء برلمان الطلائع المشاركين من محافظات الجمهورية المشاركين بمهرجان التنشئة الوطنية "تراثنا - تاريخنا مصر سلام وأمان"، والمقامة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس الجاري بمحافظتي الأقصر وأسوان للمرحلة العمرية من 12 إلى 18 عاما.

ويذكر أن الفعاليات بدأت السبت الماضي، في محافظة الأقصر والتي استهلت بمسيرة لدعم السياحة بمدينة الأقصر، وانطلقت من أمام قاعة المؤتمرات حتي معبد الكرنك وإجراء معايشة تاريخيه داخل المناطق الأثرية معبدي الأقصر والكرنك زيارة البر الغربي لمعبد حتشبسوت وهابو وجزيرة الموز وجدارية بمركز شباب طود وزيارة لمستشفى شفاء الأورمان وحمل خلالها أعضاء برلمان مصر، لافتات برسائل بلغات مختلفة توجه للعالم.

ويواصل المشروع فعالياته في أسوان اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وإعداد زيارات إلى متحف النيل وحفل فني بحديقة المتحف بفرق من الفنون الشعبية للتراث النوبي ومسيرة نيلية متحف النوبة جزيرة النباتات وزيارة لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب بأسوان تبث خلالها رسائل أعضاء برلمان طلائع مصر ولدعم السياحة.

"متحف النيل وحفل فنى".. أولى فعاليات برلمان طلائع مصر بأسوان
"متحف النيل وحفل فنى".. أولى فعاليات برلمان طلائع مصر بأسوان
"متحف النيل وحفل فنى".. أولى فعاليات برلمان طلائع مصر بأسوان
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