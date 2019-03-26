ملاكم المنيا يهزم لاعب الإسكندرية ويتأهل للدور قبل النهائي ببطولة الجمهورية

تأهل ملاكم نادي المنيا الرياضي إبراهيم محمود، وزن 52 كيلو، للدور قبل النهائي من بطولة الجمهورية مواليد 2004، المقامة خلال الفترة من 23 حتى 28 مارس الجاري، بمركز شباب شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.



وأكد الدكتور عبدالحميد محمد، المدير الفني للمنيا، أن أداء لاعب المنيا "إبراهيم" كان متميزًا بعد فوزه على لاعب مؤسسة المنيا المصنف ثاني جمهورية العام الماضي ليفوز عليه خلال فعاليات الدور الـ16 من بطولة الجمهورية، ويستكمل انتصاراته بفوز جديد اليوم على لاعب الإسكندرية الأوليمبي خلال الجولة الـ8 ليتأهل بقوة للدور قبل النهائي من البطولة.



أضاف "عبدالحميد" أن لاعب المنيا سيواجه غدًا الأربعاء، لاعب المشروع القومي للإسكندرية ضمن الدور قبل النهائي للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولي بالبطولة لتكون هذه الميدالية الـ10 للنادي منذ انطلاق النشاط بنادي المنيا.



ويقود الجهاز الفني الدكتور عبدالحميد محمد والدكتور محمد هنداوي والمدرب العام أشرف معروف وأحمد ضاحي إداري الفريق، وإشراف الدكتور علي مجدي عضو مجلس الإدارة ومشرف النشاط.