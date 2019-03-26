الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط صاروخ من غزة في مجمع أشكول

ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم، أن صاروخا اطلق من قطاع غزة، سقط في مجمع أشكول الاستيطاني (أحد المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة شرقي خانيونس جنوب القطاع مساء اليوم).



وقال جيش الاحتلال، أن الصاروخ انطلق من غزة وانفجر في أرض مفتوحة بمنطقة أشكول دون إصابات.



وكان الكابنيت الإسرائيلي "المجلس الأمني المصغر" قد قرر الدفع بتعزيزات إضافية على الحدود مع قطاع غزة.



وجاءت القرارات بعد تقييم الوضع برئاسة رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزير الجيش بنيامين نتنياهو، عقب اجتماعه برئيس اركان الجيش أفيف كوخافي الذي قرر استدعاء المزيد من قوات المشاة الإضافية وكتيبة المدفعية لحدود غزة، وتجنيد قوات احتياط إضافية، ومنع الإجازات في صفوف تلك الكتائب.



ويأتي تعزيز الجيش الإسرائيلي لقواته في قطاع غزة، رغم إزالته الحواجز العسكرية التي نصبها في محيط القطاع، منذ أمس، الإثنين، وإعادة تشغيل القطارات في المنطقة، بعد الأنباء عن التوصّل إلى تهدئة بين الاحتلال وفصائل المقاومة.