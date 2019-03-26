فيديو.. الباز: الجيش الجزائري وضع النقاط على الحروف والتجربة المصرية ملهمة

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على مطالبة رئيس الأركان الجزائري بتطبيق المادة 102 من الدستور بإعلان منصب الرئيس الشاغر.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن أي جيش لابد أن يتدخل في 4 حالات، أولا إذا وجد إنذار بالفوضى، وثانيا إذا رأى انعدام الرضاء الشعبي على الرئيس، وثالثا إذا وجد هناك مساس بالدستور، ورابعا إذا شعر بوجود مراهقة سياسية لدى النخبة.

وأكد الباز، أن الجيش الجزائري وضع النقاط على الحروف، مشيرا إلى أن الجيش وجد أن استمرار المظاهرات قد يؤدي إلى خراب الجزائر، ولذلك تدخل لإنقاء البلد، مثلما فعل الجيش المصري في 30 يونيو، متابعا: "التجربة المصرية ملهمة للشعوب".