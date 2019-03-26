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رياضة
الثلاثاء 26/مارس/2019 - 08:28 م

وصول ممثلى 45 ناديًا المشاركين فى البطولة العربية للكاراتيه إلى القاهرة

وصول ممثلى 45 ناديًا
dostor.org/2567751

قال سيد نصر عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه ومدير البطولة العربية الثانية للأندية، إن الفرق العربية الـ 18 المشاركة فى البطولة وصلوا، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، لحضور مراسم القرعة والاجتماع الفنى، والمشاركة فى الأدوار التمهيدية للبطولة وتسجيل جميع الفرق التى تأهلت للأدوار التالية.

وأوضح نصر أن البطولة تقام خلال الفترة من 27 حتى 31 مارس الجارى على ملعب الصالة المغطاة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى، بمشاركة 45 ناديا يمثلوا 8 دول عربية، منها 18 من الدول العربية و27 ناديا مصريا.

أضاف نصر، أن حفل الافتتاح سيقام فى الساعة الخامسة من مساء الجمعة المقبل، ويسبقها منافسات كاتا فردى وجماعى رجال وسيدات وكومتيه جماعى رجال وسيدات، ثم يقام حفل الافتتاح، وبعده تستأنف منافسات البطولة، بإقامة مباريات النهائى كاتا جماعى رجال وسيدات، ثم نهائى كاتا فردى رجال وسيدات.

وأشار إلى أن اليوم الثالث للبطولة الذى يقام السبت المقبل سيشهد استكمال منافسات الكومتيه الجماعى رجال وسيدات، وبعد ذلك نهائى كومتيه للرجال والسيدات، على أن تغادر الوفود المشاركة مصر يوم الأحد المقبل.

وأوضح مدير البطولة أن جميع لجان البطولة تعمل على قدم وساق من أجل إنجاح هذا الحدث العربى الذى يقام على أرض مصر، وتوفير أفضل الأجواء والسبل للفرق العربية المشاركة؛ لإظهار إمكانياتها الفتية والبدنية للمنافسة على المراكز الأولى واعتلاء منصات التتويج وسط جو من الإخاء العربى والتناقس الشريف فى المحفل الذى تحتضنه أم الدنيا، التى دائما وأبدا ترحبا بأبناء العروبة فى مختلف الأحداث الرياضة والسياسية والاقتصادية.

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