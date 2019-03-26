العراق يهزم الأردن 3-2 وديا

فاز العراق3-2 على الأردن ليتوج بلقب بطولة الصداقة الودية اليوم الثلاثاء في البصرة استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.



تقدم منتخب الأردن مبكرا بعدما استفاد من هدف بالخطأ سجلهريبين سولاقا في مرماه بعد سبع دقائق وتعادل أيمن حسين للعراق قبل انتهاء الشوط الأول.



واستفاد العراق من هدف بالخطأ ليتقدم الشوط الثاني بهدف خليل بن ياسين ثم عزز تقدمه بهدف مهند علي في الدقيقة 70 بينما قلص الزوار الفارق عبر بهاء فيصل قبل ثلاث دقائق على النهاية.



وفاز العراق 1-صفر على سوريا الأسبوع الماضي ضمن نفس البطولة،وستسحب قرعة التصفيات الآسيوية الشهر المقبل في ماليزيا.