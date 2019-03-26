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رياضة
الثلاثاء 26/مارس/2019 - 08:17 م

يوفنتوس يعلن إصابة رونالدو في عضلات الفخذ اليمنى

رونالدو
رونالدو
أ ش أ
dostor.org/2567736

أعلن الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي، حجم الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام صربيا بتصفيات أمم أوروبا 2020.

وأكد النادي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن رونالدو خضع لفحوصات اليوم في البرتغال أظهرت إصابة طفيفة في عضلات الفخذ اليمنى، مشيرا إلى أنه سيخضع لفحوصات جديدة لتحديد مدة غيابه.

وتعرض رونالدو للإصابة خلال النصف ساعة الأولى من عمر مباراة البرتغال وصربيا، والتي شارك بها بشكل أساسي إلا أنه خرج مصابًا.

وتعادلت البرتغال أمام صربيا بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين في إطار تصفيات اليورو.

يشار إلى أن رونالدو بعث برسالة طمأن خلالها جماهير يوفنتوس عقب مباراة البرتغال وصربيا، مؤكدًا أنه سيتعافى سريعا.

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