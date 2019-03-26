الحوثيون يستمرون في خرق هدنة الحديدة

تستمر ميليشيا الحوثي في خرق الهدنة بمحافظة الحديدة غربي البلاد، من خلال الاستمرار بعمليات التصعيد القتالي، وقصف مواقع تمركز قوات الجيش اليمني والتجمعات المدنية.



وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) إن ميليشيا الحوثي قصفت، اليوم الثلاثاء، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والرشاشة وبقذائف (الهاوزر)، مواقع قوات الجيش في مديرية حيس جنوبي المدينة.

وتحاول ميليشيا الحوثي الانقلابية من خلال هذا القصف والتصعيد، إلى إفشال خطة واتفاق السلام؛ لإعادة الانتشار في الحديدة، رغم تمسك قوات الجيش بوقف إطلاق النار، وحرص الشرعية على تنفيد اتفاق السويد كمدخل لتحقيق السلام الشامل المستند على المرجعيات المتفق عليها.



وتتجاهل ميليشيا الحوثي الانقلابية القرارات الأممية والدولية، التي لا تزال لجانها تعمل في مرحلتها الأولى من اتفاق السلام في الحديدة.