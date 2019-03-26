ألبوم محمد حماقى "كل يوم من ده" يحقق 105 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"

حقق ألبوم النجم محمد حماقى "كل يوم من ده"، ما يقرب من 105 ملايين مشاهدة على قناة "نجوم ريكوردز"، بموقع "يوتيوب"، وذلك منذ طرح الألبوم على مدار 60 يومًا فقط.



وكانت شركة "نجوم ريكوردز"، طرحت ألبوم محمد حماقى بشكل يحدث لأول مرة فى مصر، وهى عبارة عن "ألبومين فى ألبوم"، كما تم طرح الألبوم فى موعد محدد بجميع الأماكن فى مصر.



ألبوم "كل يوم من ده" يتكون الـ"سي دى" الأول "A SIDE" يضم 10 أغنيات، وهم "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونى سهرانة"، و"صور"، و"وأعمل ايه"، و"بقيت معاه"، و"يا غربة"، و"م البداية"، و"يا ستار".



أما "B SIDE"، فيضم "قدام الناس"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زاى ما إحنا"، و"قالو عنك"، وخدنى اليك".



ألبوم "كل يوم من ده" يُعد التعاون الثالث الذى يجمع بين شركة "نجوم ريكودز" مع الفنان محمد حماقى، حيث سبق وأن قدما من قبل "من قلبى بغنى"، وألبوم "عمره ما يغيب".