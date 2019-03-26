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رياضة
الثلاثاء 26/مارس/2019 - 08:15 م

انتظام جيرالدو في تدريبات الأهلي استعدادا للقمة

جيرالدو
جيرالدو
أ ش أ
dostor.org/2567730

أدى حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية، اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

وأدى اللاعب تدريبات خفيفة بالكرة، إلى جانب بعض التدريبات التأهيلية، ضمن البرنامج الذي يخضع له تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

وشارك أيمن أشرف لاعب الفريق في المران الجماعي الذي اشتمل على جانب بدني ومران بالكرة، والذي أقيم، مساء اليوم، في إطار استعدادات الفريق لمباراة الزمالك المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الـ17 ببطولة الدوري الممتاز.

وتعافى أيمن أشرف من الإصابة التي تعرض لها في الظهر، وانتظم بشكل كامل في مران الفريق بعد خضوعه لبرنامج بدني وتأهيلي.

وانتظم جيرالدو، لاعب الفريق، في المران الجماعي بعد عودته من أنجولا وانتهاء مهمته مع منتخب بلاده، وشارك جيرالدو في التدريبات البدنية ومران الكرة، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي.

وركز مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، على الجانب الخططي في المران، وحرص على تخصيص جزء من المران للمدافعين، كما أجرى تقسيمة قوية بمشاركة محمد الشناوي، وعلي لطفي، وجميع اللاعبين وفي مقدمتهم جيرالدو وأيمن اشرف.

وبدأ مران الفريق بمحاضرة فنية سريعة، ثم خاض الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف اليخاندرو مخطط الأحمال، وحرص لاسارتي على منح تعليمات جماعية وفردية لبعض اللاعبين، فيما قاد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى، تدريبات الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي.

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