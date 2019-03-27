أسعار الدفايات اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الدفايات بالأسواق، إقبالًا غير مسبوقًا، خلال الفترة الحالية، نظرًا للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.



ورصدت "الدستور" بعض أسعار الدفايات، اليوم الأربعاء، وجاءت كالآتي:



- دفاية 2 شمعة 800 وات، بسعر 70 جنيهًا.

- دفاية 3 شمعة 1200 وات، بسعر 120 جنيهًا.

- دفاية 3 شمعة 2100 وات، بسعر 450 جنيهًا.

- دفاية الترا 4 شمعة 2400 وات، بسعر 385 جنيهًا.

- دفاية 10 شمعة 2000 وات، بسعر 300 جنيه.

- دفاية تركى 4 شمعة 2200 وات، بسعر 399 جنيهًا.

- دفاية 7 ريشة، بسعر 525 جنيهًا.

- دفاية 11 ريشة زيت، بسعر 1100 جنيه.

- دفاية تركى 4 شمعة بالترموستات 2400 وات، بسعر 449 جنيهًا.