تعديلات جديدة على قانون العقوبات لمنع الاعتداء على المنشآت الطبية

تقدم النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة حلوان بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1938 بإصدار قانون العقوبات.



وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه في الآونة الأخيرة تكررت ظاهرة الاعتداء على الأطباء وهيئات التمريض والموظفين العاملين بالمستشفيات، ما أدى إلى تخريب المستشفيات والأجهزة والممتلكات العامة، ما يستوجب تغليظ العقـوبة حفاظا على هيبة الدولة وممتلكاتها وممتلكات الأشخاص للحد من هذه الظاهرة.



وتابع النائب في مذكرته "وجب على المشرع ضرورة التدخل التشريعي لتشديد العقوبة، وذلك بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 372 مكررًا، تحمل النص التالي: يعاقب بالسجن المشدد بما لا يقل عن خمس سنوات كل من خرب منشأة طبية أو منشأة عامة أو أتلف أجهزتها عمدًا أو اعتدى على العاملين بها بما يهدد سلامة العاملين والمرضى مع تحمله نفقات ما تم إتلافه".