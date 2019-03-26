بانون يعتزم قيادة الشعبويين في انتخابات الاتحاد الأوروبي

أعلن ستيف بانون، الذي كان يشغل منصب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الاستراتيجية، والذي ينتمي إلى اليمين المتطرف اليوم الثلاثاء، إنه بإمكان الأحزاب الشعبوية والمناهضة لمؤسسات الدولة الاستحواذ على الاتحاد الأوروبي، بمساعدة قليلة منه.



وقال بانون في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في رابطة الصحافة الأجنبية في روما: "لا يحتاجني أي من هذه الأحزاب لتحقيق الفوز".



وأضاف بانون:" أفضل ما يمكنني أن أقدمه لهم هو ما فعلته بالضبط مع ترامب.. بإخباره عندما كان على مسافة 10 و12 و14 نقطة بأنه:" يمكنك الفوز بهذا، فقط تمسك بالرسالة ويمكنك الفوز بهذا ".



هذا كان دوري..إنني هنا فقط لأكون بمثابة قائد المشجعين".



وفي مناظرة جرت في وقت متأخر أمس الاثنين مع سياسي إيطالي، توقع بانون "زلزالًا" في انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة في مايو المقبل، والتي "من خلالها يمكن أن تسيطر الحركة الاستقلالية على البرلمان الأوروبي ومن ثم على المفوضية الأوروبية".



وتوقع بانون أيضا أن يصبح حزب الرابطة اليميني المتطرف، الذي ينتمي إليه وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، أكبر حزب في الجمعية الأوروبية، وأن تصبح الجبهة الوطنية بقيادة زعيمة المعارضة الفرنسية مارين لو بان، "ثالث أو رابع" أكبر تلك الأحزاب.



ومنذ مغادرته البيت الأبيض في أغسطس 2017، أعاد بانون تقديم نفسه كبطل للشعبويين الأوروبيين. وقد أسس الحركة، وهي جماعة مقرها بروكسل تسعى إلى دعم القوى المناهضة لمؤسسات الدولة في انتخابات الاتحاد الأوروبي.