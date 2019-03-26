مشاهدة مباراة المغرب والأرجنتين .. بث مباشر

حرصًا من موقع الدستور على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة المغرب والأرجنتين، والتى ستنطلق في تمام العاشرة إلا الربع مساءً، ضمن تحضيرات المنتخبين في ختام فترة التوقف الدولي.



ويخوض منتخب المغرب مواجهة اليوم، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي من المقرر إقامتها في مصر الصيف المقبل.



ومن المنتظر، أن يقود خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك، هجوم المنتخب المغربي أمام الأرجنتين بجانب يوسف النصيري.



ويفتقد المنتخب المغربي في مواجهة اليوم، لخدمات لاعب النصر السعودي، نور الدين أمرابط، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.



بينما سيفتقد منتخب الأرجنتين لخدمات الدولي ليونيل ميسي نجم برشلونة، بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب التانجو أمام فنزويلا، يوم الجمعة الماضي.



وكان ميسي اشتكى من آلام في الحوض، عقب مشاركته مع منتخب بلاده، في المباراة الودية ضد فنزويلا، والتي انتهت بهزيمة الأرجنتين بنتيجة 1-3.



وحصل ميسي على راحة لمدة أسبوع، من أجل التعافي 100% من آلام الإصابة، حيث تشير التقارير إلى أنه حاليًا يضع كامل تركيزه على ثلاثية جديدة في تاريخ البارسا.



ومن المتوقع أن تكون تشكيلة المنتخب المغربي كالتالي:



حراسة المرمى: ياسين بونو



خط الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - مروان داكوستا - المهدي بنعطية



خط الوسط: كريم الأحمدي - يونس بلهندة - مبارك بوصوفة - فيصل فجر



خط الهجوم: خالد بوطيب - يوسف النصيري.



وستقام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في مصر، والتي من المقرر انطلاقها خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو.



ومن المقرر، أن تشهد بطولة كأس الأمم، مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة بتاريخ الكرة الإفريقية، حيث كانت المشاركة دائمًا مقتصرة على 16 منتخبًا فقط.

