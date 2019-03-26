أنشطة وورش فنية فى اليوم الثانى لجناح الأزهر بـ"الإسكندرية للكتاب"

شهد جناح الأزهر الشريف، بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، إقبالًا جماهيريًا من زوار المعرض، خاصة الأطفال والشباب، للمشاركة في الأنشطة الفنية وورش العمل التي نظمها الجناح، كما حرص الكثيرون على طرح أسئلتهم واستفساراتهم الدينية على علماء الأزهر المتواجدين في ركن الفتوى داخل الجناح.

ونظمت مجلة نور للأطفال "ورشة قراءة" لشرح كتاب "أنا جميل" الذي يتناول السلوكيات التي يجب أن يتعلمها الأطفال كاحترام الآخرين والنظافة وآداب الحوار وحب الوطن، كما حرص الأطفال على مشاهدة حلقات من مسلسل "نور وبوابة التاريخ".

من جانبه نظم ركن مكتبة الأزهر الشريف مسابقة ثقافية لزوار الجناح، مع تقديم هدايا رمزية للطلاب الفائزين، فيما حرص ركن مجمع البحوث الإسلامية على توزيع مجلة تعريفية بإصدارات المجمع.

ويُشارِك الأزهر الشريف – للعام الثاني على التوالي ــ بجناحٍ خاصٍّ، في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، ويشمل الجناح عِدّة أركان، هي: "مجمع البحوث الإسلامية، والفتوى، وقطاع المعاهد الأزهرية، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومركز الأزهر للترجمة، ومكتبة الأزهر، وهيئة كبار العلماء، والرواق الأزهري"، ويقع الجناح بجانب القبة السماوية، بمكتبة الإسكندرية.