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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 07:56 م

بدء فعاليات مهرجان التنشئة الثانية بأسوان (صور)

بدء فعاليات مهرجان
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2567685

انطلقت أولى فعاليات مهرجان التنشئة الوطنية الثانى بمدينة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، والذي تنظمه الإداره المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بعنوان "تراثنا تاريخنا - مصر سلام وأمان".

وشملت فعاليات اليوم الأول، جولة للطلائع بمتحف النيل الوثائقى بأسوان، فضلًا عن اقامة حفل فنى بالمتحف شارك فيه الطلائع من محافظات مصر كافة للتعبير عن ثقافاتهم وتراثهم المميز بين محافظة وأخرى وإبراز مواهبهم المختلفة.

تستمر فاعليات المهرجان بمدينة أسوان، حتى يوم 28 مارس الجارى، ويشارك بها 250 طليع وطليعة من مختلف محافظات الجمهورية بالمرحلة السنية 12 إلى 18 سنة.

ويهدف المهرجان لبث روح الولاء والإنتماء بين النشء وعمل معايشة تاريخية للمعالم الأثرية للاعتزاز والفخر بالهوية المصرية، وإرسال رسالة من طلائع مصر للعالم ان مصر بلد السلام والأمان باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

بدء فعاليات مهرجان التنشئة الثانية بأسوان (صور)
بدء فعاليات مهرجان التنشئة الثانية بأسوان (صور)
بدء فعاليات مهرجان التنشئة الثانية بأسوان (صور)
بدء فعاليات مهرجان التنشئة الثانية بأسوان (صور)
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