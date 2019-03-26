وزير التموين: إقامة معارض"أهلا رمضان" بجميع المحافظات الشهر المقبل

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إقامة معارض "أهلا رمضان" بجميع المحافظات اعتبارا من الشهر القادم.



جاء ذلك خلال أول اجتماعاته مع كبرى شركات الموردين والمنتجين للسلع الغذائية؛ لبحث استعدادات استقبال شهر رمضان المعظم، والذي شارك فيه كبار موردي ومنتجي السلع الغذائية من القطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية.



وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية - في بيان - أن الاجتماع ناقش استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان المعظم، والاتفاق على إقامة معارض" أهلا رمضان" بجميع المحافظات اعتبارا من الشهر القادم، مضيفة أنه تم وضع تصور لخريطة الأماكن المجهزة لإقامة المعارض والشوادر الخاصة بعرض وبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة.



وأكد المصيلحي على الدور الهام للاتحاد العام للغرف التجارية في التنسيق مع وزارة التموين، لإقامة هذه المعارض وزيادة المعروض من السلع، تأسيسا على الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص.



وأضاف: "ستتواجد الشركة القابضة للصناعات الغذائية بقوة في معارض (أهلا رمضان) ممثلة في شركاتها التابعة وخاصة شركات الزيوت وشركات السلع الغذائية، وشركات المجمعات الاستهلاكية، وغيرها".



وأشار المصيلحي إلى أنه تم الاتفاق على زيادة وتكثيف المعروض من السلع سواء في المعارض أو المنافذ الثابتة أو المتحركة، وعمل مجموعة كبيرة من التخفيضات في الأسعار، من جانب شركات القطاعين العام والخاص، لتلبية كافة احتياجات المواطن من السلع، وتوفيرها بأسعار وكميات مناسبة.



وشدد المصيلحي على أن الوزارة ستعقد سلسلة من الاجتماعات، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، تشمل موردي اللحوم والدواجن، الأرز والمكرونة، والبقوليات، والسلاسل التجارية وغيرها من القطاعات ذات الصلة؛ استعدادا للشهر الكريم.