وزيرة الدفاع الإيطالية تصل إلى الكويت

وصلت وزيرة الدفاع الإيطالية اليزابيتا ترينتا، والوفد المرافق لها، إلى الكويت اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية.



وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه، إنه كان في استقبال الوزيرة الإيطالية لدى وصولها، رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عدنان الفضلي، والسفير الإيطالي لدى الكويت جوسيبيه سكونياميليو والملحق العسكري الإيطالي العقيد فيتو كراكاس.



ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الدفاع الإيطالية، بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ولاسيما في المجال العسكري.