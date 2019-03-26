ضبط منفذي التفجير الإرهابي قرب المجموعة الثقافية بالموصل

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إلقاء القبض على منفذي التفجير الإرهابي قرب المجموعة الثقافية بمدينة الموصل.

وقال المصدر - في تصريح أوردته قناة (الإخبارية ) العراقية - إن القوات الأمنية ألقت القبض على منفذي التفجير الإرهابي قرب المجموعة الثقافية في الموصل، مضيفا أن القوات الأمنية اعتقلت أحد المنفذين في محافظة البصرة، والآخر في محافظة كركوك.

يذكر أنه في 28 فبراير قتل مدني وأصيب ١٣ آخرون إثر اعتداء إرهابي بواسطة سيارة مفخخة بجانب السياج الخارجي لمنطقة المجموعة الثقافية في مدينة الموصل.

