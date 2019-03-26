القاهرة : الثلاثاء 26 مارس 2019
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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 07:08 م

الداخلية تحبط بيع 22 طن دقيق مدعم في السوق السوداء

الداخلية تحبط بيع
عمرو المزيدي
dostor.org/2567594

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة، لمراقبة الأسواق ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 13 قضية دقيق مدعم وأقماح، ضبط خلالها 22،200 طن دقيق قبل بيعها في السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.

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