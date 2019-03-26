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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 07:04 م

وزير خارجية الكويت: بحثنا في بغداد التحضير لاجتماع اللجنة الوزارية

وزير خارجية الكويت:
أ ش أ
dostor.org/2567585

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الثلاثاء، إنه بحث مع المسؤولين في وزارة الخارجية العراقية عددا من الملفات الثنائية المهمة، الى جانب التحضير لاجتماع اللجنة الوزارية العليا الكويتية العراقية المشتركة بدورتها السابعة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الجار الله لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، في ختام جولة مباحثات عقدها مع مسؤولين عراقيين، ترأسها عن الجانب العراقي وكيل وزارة الخارجية العراقية نزار الخيرالله.

وأضاف الجارالله أن زيارته الى العراق تأتي في اطار التشاور والتنسيق بين البلدين، لاستكمال المباحثات التي عقدت خلال زيارة وكيل وزارة الخارجية العراقية للكويت العام الماضي، مؤكدا حرص البلدان على التواصل وبناء علاقات متميزة، مستندة على أسس متينة خدمة لمصالح شعبيهما.

ووصف المباحثات بين الطرفين ب"المثمرة والبناءة"، مشيرا الى أنه تم الاتفاق على العديد من الأمور التفصيلية والخطط المستقبلية التي وضعت ركائزها خلال الزيارات المتبادلة الأخيرة بين كبار المسؤولين في البلدين.

وكشف أن الطرفين بحثا كذلك عدد من الملفات العالقة بين البلدين، وضرورة العمل على حسمها وانهائها، لافتا فى الوقت نفسه الى أن المباحثات تطرقت كذلك للتحضير لاجتماعات اللجنة الوزارية العليا الكويتية العراقية، والمقرر انعقادها في الكويت في ابريل المقبل.

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