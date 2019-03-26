موسكو تدين بشدة قصف قوات التحالف الدولي لأفغانستان

أدانت وزارة الخارجية الروسية قصف التحالف الدولي لأفغانستان، واصفة إياه بأنه جريمة أخرى من جرائم قوات حلف "الناتو" في أفغانستان من شأنها تأخير بدء عملية السلام.



وقال بيان للخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إن من دواعي السخرية أن هذا القصف تم خلال المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بشأن سبل إنهاء المواجهة المسلحة والدخول في تسوية سلمية في أفغانستان.



وأضافت الخارجية الروسية في بيانها أن موسكو على قناعة بأن مثل هذه الفظائع تؤخر بدء عملية السلام في أفغانستان وتؤدي إلى غضب السكان والتطرف واستمرار الحرب.