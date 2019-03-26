الإمام الأكبر يصدر قرارًا بشأن الباحثين حملة "الماجستير والدكتوراه"

وافق المجلس الأعلى للأزهر، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على المد العلمي لمدة عام بصفة استثنائية لمن انتهت المدة القانونية لتسجيلهم للدرجة العلمية (الماجستير والدكتوراه).



وصرح الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام المشرف على المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، بأن هذا القرار يأتي من منطلق حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة على مصلحة أبنائه من الباحثين والباحثات، وتقديرًا لظروفهم، وإعطائهم فرصة لاستدراج ما فاتهم واستكمال دراستهم وأبحاثهم العلمية، وحتى يكونوا ركيزة أساسية في بناء وصناعة مستقبل وطننا.