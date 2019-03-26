تأهل الاتحاد المنستيري والملعب القابسي لدور الثمانية بكأس تونس

تأهل الاتحاد المنستيري إلى دور الثمانية بكأس تونس لكرة القدم بفوزه 2-1 على مستضيفه اتحاد بنقردان اليوم الثلاثاء.



منح البرازيلي جيل باهيا التقدم لأصحاب الضيافة من ركلة جزاء في الدقيقة 26 لكن الاتحاد المنستيري انتفض في الشوط الثاني ليقلب تأخره إلى انتصار.



وأدرك علي العمري التعادل للاتحاد المنستيري في الدقيقة 63 قبل أن يخطف رفيق كابو الهدف الثاني قبل أربع دقائق على النهاية.



وسجل الملعب القابسي هدفا من ركلة جزاء في الوقت القاتل لينتزع فوزا صعبا 1-صفر على مستضيفه هلال مساكن المنافس في دوري الدرجة الثالثة مواصلا التقدم في البطولة.



واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للفريق الزائر بعد أن لمس أحد مدافعي هلال مساكن الكرة بيده داخل المنطقة وسددها علاء قمش بنجاح قبل دقيقتين على النهاية.